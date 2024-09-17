В Рязанской области поймали 16-летнего подростка на мопеде «без прав»

Отмечается, что сотрудники ГАИ в селе Салтыки Ряжского района остановили мопед «Альфа» без госномеров.

В Рязанской области поймали 16-летнего подростка на мопеде «без прав». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что сотрудники ГАИ в селе Салтыки Ряжского района остановили мопед «Альфа» без госномеров.

За рулем находился подросток без водительского удостоверения.

За нарушение предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей.