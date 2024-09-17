В Рязанской области из-за ремонта путей изменили расписание некоторых электричек

Со вторника, 17 сентября, на участке Кораблино — Ряжск в Рязанской области начинаются работы по капремонту 2 главного пути.

Со вторника, 17 сентября, на участке Кораблино — Ряжск в Рязанской области начался капремонт 2 главного пути, из-за чего изменилось расписание некоторых электричек. Работы продлятся до 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

На период работ движение поездов на участке организуют по одному пути, в реверсивном режиме. В связи с этим изменится время оправления и прибытия электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Голутвин, Узуново, Луховицы, Ипподром, Шиферная, Черусти, Раменское, Москва — Пассажирская — Казанская, а также Рязань-1 — Сасово, Рязань-2 — Ряжск.

Отмечается, что количество остановок на маршруте также изменится. Ряд поездов проследует по укороченному пути, часть электричек временно выведут из расписания.

По данным МЖД, всего планируют уложить девять километров бесстыкового пути, что снизит уровень шума и повысит плавность хода поездов.

Отмечается, что сначала железнодорожники обустроят блок-пост с двумя стрелочными переводами. Это необходимо для обеспечения разъезда поездов, которые будут следовать на ремонтируемом участке по одному пути в реверсивном режиме.

Позже приступят к обновлению пути и проведут ремонтные работы: демонтируют старую рельсошпальной решетку и установят новую. Также проведут укладку бесстыкового пути, они будут идти во время 24-часовых технологических «окон» с 6:40 23 сентября до 6:40 15 октября.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонту и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».