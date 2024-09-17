В России сохранят бесплатное тестирование на грипп и коронавирус одновременно

РФ — единственная страна в мире, где за деньги бюджета проводят такую дифференциальную диагностику для всех заболевших.

В России сохранят бесплатное тестирование на грипп и коронавирус одновременно для всех пациентов с симптомами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, РФ — единственная страна в мире, где за деньги бюджета проводят такую дифференциальную диагностику для всех заболевших.

Попова отметила, что все необходимое для тестирования есть.