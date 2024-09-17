В России подорожала аренда жилья

Увеличение медианных ставок съемных студий составило 4,7%, однокомнатных квартир — 7,7%, двухкомнатных лотов — 3,9%, трехкомнатных — 2,8%.

В России подорожала аренда жилья. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Аренда».

Увеличение медианных ставок съемных студий составило 4,7%, однокомнатных квартир — 7,7%, двухкомнатных лотов — 3,9%, трехкомнатных — 2,8%.

Также отмечается, что предложение выросло в сегменте студий и трехкомнатных квартир. В то же время число сдаваемых «однушек» и «двушек» снижается.

«Август стал рекордным месяцем по активности арендаторов в текущем году. По сравнению с июлем интерес к съемным квартирам вырос на 6,7%, с начала лета — на 27,6%, а по сравнению с августом 2023 года — на 5,2%. Период наиболее ажиотажного спроса постепенно завершается, а стоимость хоть и продолжает увеличиваться, но темпы роста сокращаются», — сказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

По его словам, пока интерес к съему жилья все еще достаточно высокий.

«В ближайшей перспективе число сдаваемых квартир может вырасти из-за вторичных лотов, которые ранее предполагались к продаже, но после повышения ключевой и увеличения рыночных ипотечных ставок, некоторые собственники переориентируются на долгосрочную аренду до изменения условий кредитования на приобретение жилья», — уточнил Жуков.