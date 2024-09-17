В Пронске предприниматель нанял на работу четырех мигрантов без патента и хотел откупиться от полиции

17 апреля 2024 года мужчина попытался дать полицейскому взятку в размере 50 тысяч рублей.

В Пронске предприниматель нанял на работу четырех мигрантов без патента и хотел откупиться от полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

17 апреля 2024 года мужчина попытался дать полицейскому взятку в размере 50 тысяч рублей. Он сделал это, чтобы избежать наказания за штраф из-за привлечения к трудовой деятельности четырех граждан Узбекистана без наличия соответствующего патента, а также иностранных граждан за нарушение ими миграционного законодательства Российской Федерации.

Полицейский от взятки отказался.

Уголовное дело направили в суд.