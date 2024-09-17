В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Рязанской области

Авария случилась во вторник, 17 сентября, на 259-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе.

В полиции рассказали подробности смертельной аварии под Скопином. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Авария случилась во вторник, 17 сентября, на 259-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе.

По предварительной информации столкнулись «Киа Оптима» и грузовик «Даф».

В результате происшествия водитель легковушки погиб на месте.

Проводится проверка.