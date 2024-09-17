В Москве 13-летняя девочка пыталась совершить суицид из-за шантажа

В Москве 13-летняя девочка пыталась совершить суицид из-за шантажа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в начале июня девочка познакомилась с 16-летним подростком. Между ними завязалась переписка. Через какое-то время молодой человек попросил у девочки интимные фотографии.

В конце августа пара решила встретиться. На прогулке подросток завел школьницу в 16-этажный дом и предложил заняться оральным сексом. Девочка отказалась и между парой произошла ссора.

Через несколько дней подросток начал угрожать девочке, что опубликует ее интимные фотографии, если она не заплатит ему 20 тысяч рублей. Испугавшись, она решила покончить с собой.

Школьницу удалось спасти. Сейчас полицейские разыскивают подростка, который ее шантажировал.