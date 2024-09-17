В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Потери украинских войск за сутки составили до 1960 человек.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Информация появилась в официальном Telegram-канале министерства.

За сутки российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий ВПК Украины, места хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, а также скопления живой силы и военной техники противника в 145 районах.

Потери украинских войск за сутки составили до 1960 человек.

Также средствами ПВО за сутки сбиты реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотников.