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В Карелии без вести пропала 17-летняя девушка

В Карелии без вести пропала 17-летняя девушка. Об этом сообщают «Плохие новости».

17-летняя Ангелина Лачугина пропала 18 августа в небольшом городе Медвежьегорск. За день до пропажи она ночевала у своего молодого человека, а утром они вместе с его другом пошли гулять в лес по железной дороге. После этого девушка пропала.

«Ангелина ночевала у Максима с субботы на воскресенье. Утром следующего дня, 18 августа, они зачем-то пошли в лес, к ним присоединился друг Макса. Непонятно, что они там делали, но в итоге парни оставили ее и ушли Парни не могут ничего толком пояснить. Они были пьяные в тот день, вероятно, под наркотиками. После этого Ангелина пошла вдоль железнодорожных путей и, видимо, потерялась. В районе 15:00 ей навстречу попалась супружеская пара с детьми, которые шли на рыбалку. Она подошла к ним и спокойно попросила подсказать ей дорогу. Они говорят, что она не была пьяной и нервной. Разве что курила вейп. Семья показала ей направление к городу, после чего ее больше не видели», — рассказал источник, близкий к семье пропавшей.

Друзья девушки считают, что к ее пропаже может быть причастен ее молодой человек. По их словам, в день пропажи они поссорились.

«Знакомые даже обратились к экстрасенсам за помощью. Все как один говорят, что Ангелину подобрал какой-то мужчина. И она находится в старом деревянном доме в поселке у шлюза. Внутри то ли стена желтого цвета, то ли какие-то предметы. А вместо люстры там висит обычная лампочка», — отметил источник издания.

Поиски девушки продолжаются.