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В Госдуме предложили внести в уголовный кодекс ответственность за дипфейки
В документах говорится, что применение дипфейков хотят сделать «отягчающим обстоятельством» по уже закрепленным в законе преступлениям.

В Госдуме предложили внести в уголовный кодекс ответственность за дипфейки, которые использовали в преступных целях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

В документах говорится, что применение дипфейков хотят сделать «отягчающим обстоятельством» по уже закрепленным в законе преступлениям.

Технология может приравниваться к незаконному использованию биометрических персональных данных.

За преступление будет грозить штраф до 1,5 млн рублей, арест на срок до трех месяцев или лишения свободы на срок до двух лет.

За применение подмены голоса или изображения для хищения средств и мошенничества предлагается наказание в виде штрафа до 400 тысяч или лишения свободы на срок до шести лет.