В Госдуме предложили отменить уголовное наказание за оскорбление депутатов

По словам депутата, некоторые идеи его коллег «трудно комментировать без неприличных слов».

В Госдуме предложили отменить уголовное наказание за оскорбление депутатов. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на парламентария Алексея Нечаева.

По словам автора инициативы, некоторые идеи его коллег «трудно комментировать без неприличных слов».

«Давайте хотя бы „уголовку“ за оскорбление депутатов отменим. Бывают моменты, когда депутаты выходят на трибуну и всерьез говорят, что надо женщин на кухню задвинуть, чтобы детей рожали, а не образование получали», — приводятся слова Нечаева.