В Бурятии 18-летняя девушка родила младенца в уличном туалете

В Бурятии 18-летняя девушка родила младенца в уличном туалете. Об этом сообщает «Плохие новости».

По данным канала, девушка тщательно скрывала беременность и никому про это не рассказывала. Когда она почувствовала схватки, то решили не обращаться в больницу. Утром она пошла в туалет и родила ребенка.

Девушка с фонариком и лопатой пыталась найти новорожденного, но не смогла.

Мертвого малыша достал отчим роженицы. Ее допросили и увезли в больницу.

Отмечается, что это уже вторая беременность девушки. Первый ребенок, которому три года — в приюте.