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В Амурской области на вертолете разбился владелец золотодобывающей компании

В Амурской области на вертолете разбился владелец золотодобывающей компании. Об этом пишет «112».

Отмечается, что судно при облете территорий пропал с радаров и подал аварийный сигнал.

Обломки нашли спустя сутки по радиомаяку.

Все находившиеся на борту погибли:

1. Юрий Барабаш — пилот2. Микаел Арутюнян — владелец ООО «Хэргу"3. Шерам Товмасян — сотрудник ООО «Хэргу»

Следователи начали проверку.

Одна из основных версий — техническая неисправность.