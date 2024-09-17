В Амурской области на вертолете разбился владелец золотодобывающей компании
В Амурской области на вертолете разбился владелец золотодобывающей компании. Об этом пишет «112».
Отмечается, что судно при облете территорий пропал с радаров и подал аварийный сигнал.
Обломки нашли спустя сутки по радиомаяку.
Все находившиеся на борту погибли:
1. Юрий Барабаш — пилот2. Микаел Арутюнян — владелец ООО «Хэргу"3. Шерам Товмасян — сотрудник ООО «Хэргу»
Следователи начали проверку.
Одна из основных версий — техническая неисправность.