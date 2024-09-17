Туроператоры назвали россиянам невыгодный месяц для полета в Турцию

В октябре цены на отели по системе «all inclusive» выше, чем в сентябре.

Туроператоры назвали россиянам невыгодный месяц для полета в Турцию. Об этом рассказали в АТОР.

В октябре цены на отели по системе «all inclusive» выше, чем в сентябре.

«Это может показаться парадоксом, но в сравнении с ценами, которые мы зафиксировали в середине августа на туры с теми же параметрами и вылетом 15 сентября, цены на отдых в первой половине октября — не ниже, а выше сентябрьских», — сообщили в организации.

Отмечается, что в сегменте популярных отелей среднего уровня разница составляет 10-15%, а в сегменте отелей уровня «5* делюкс» — на 3-5%.

Один из представителей отрасли объяснил такую динамику тем, что в конце сентября и октябре загрузка в большинстве отелей в Турции составляет почти 100%. При этом в 2024 году в появилось много октябрьских туров, приуроченных к школьным каникулам.