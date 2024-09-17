В Рязанской области заблокировали трассу

По словам очевидцев, трасса «стоит» из-за утренней аварии.

Трасса P-22 в Рязанской области оказалась заблокирована после смертельного ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань».

По словам очевидцев, трасса «стоит» из-за утренней аварии.

«Странное возгорание сверху и осколки как от дрона», — написали очевидцы в соцсетях, которые опубликовали видео с места аварии.

Напомним, утром 17 сентября на участке трассы произошло ДТП. После столкновения грузовик загорелся. Погиб один человек.