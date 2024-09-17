Горсети вновь публично объяснили причину отключения электричества в Рязани

Напомним, в субботу рязанцы не смогли пожениться в ЗАГСе из-за отключения электричества.

Стали известны причины массовых отключений света в Рязани 14 сентября. Об этом сообщило МУП «РГРЭС».

Отмечается, что в субботу, 14 сентября, в 4:14 в результате повреждения кабельных двух кабельных линий сработала противоаварийная защита и произошло отключение потребителей на улицах: Пронская, Никуличинская, Голенчинское шоссе, Баженова, частично на Гагарина, Пушкина, Братиславской.

Электроснабжение поэтапно восстановили, за исключением части потребителей находящихся на улице Баженова и Голенчинская.

Потребовался ремонт кабельной линии, который был завершен к 19:00.

Также в этот день в 10:30 в результате повреждения в сетях произошло отключение потребителей, расположенных на улицах Юбилейная, Великанова, Народный бульвар, Коломенская, 1,2,4,5-й Коломенский проезд, Комбайновая, Московское шоссе.

В 17:45 электричество окончательно подали в дома.

Напомним, 14 сентября в Рязани массово отключили свет. Не работали светофоры.

В субботу рязанцы не смогли пожениться в ЗАГСе.