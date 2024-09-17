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Сотни прихожан выступили против перевода рязанского священника, власти дали свой комментарий

Сотни людей выступили против перевода священника Александра Веденеева из храма Рождества Богородицы в Сасовском районе. Об этом РЗН. Инфо рассказали сами прихожане, которые записали видеообращение.

Собеседники рассказали, что за два дня удалось собрать более 1250 ручных подписей против перевода настоятеля.

«Сегодня стояли очереди, чтобы оставить свою подпись. Мы могли собрать и больше, но требуется быстрее направить их в митрополию, патриархию и касимовскую Епархию», — отметили прихожане.

Также они создали электронную петицию с аналогичной просьбой.

Отметим, что администрация Сасовского округа прокомментировала ситуацию.

«Церковь и органы власти раздельны и не связаны друг с другом. К сожалению, у нас нет никаких полномочий принимать решения по данным вопросам. Понимаем Вашу обеспокоенность, ведь Отец Александр сделал много добрых и хороших дел. Но такие решения не относятся к нашей компетенции», — говорится в сообщении местных властей, которое появилось на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Напомним, священника Александра Веденеева третий раз за год снимают из храмов.