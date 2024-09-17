Рязанский суд обязал мэрию оплатить охрану школы № 20

Мэрию обязали выделить нужную сумму в срок до 1 июня 2025 года.

Советский районный суд обязал рязанскую мэрию выделить деньги для школы № 20 для оказания охранных услуг. Соответствующее решение опубликовали на сайте суда.

С иском в суд обратился прокурор Московского района после проверки.

«Договор на охрану [в школе] не заключен, охраняют учреждение в ночное время сторожа и днем гардеробщицы. Они не обладают специальными навыками, не проходили спецподготовку, у них отсутствуют спецсредства для охраны и защиты от возможных преступных посягательств», — выяснили в прокуратуре.

После проверки директору школы внесли представление. Учреждение ответило на него, что средств на охрану детей нет.

В итоге суд обязал мэрию выделить нужную сумму в срок до 1 июня 2025 года. Кроме того, суд постановил школе № 20 заключить договор с охранной организацией до начала 2025—2026 учебного года.

Отмечается, что на решение можно подать апелляционную жалобу.