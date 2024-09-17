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Рязанские сотрудники ГАИ оказали медпомощь пострадавшему в ДТП москвичу
По предварительной информации ГАИ, 50-летний москвич ехал на «Форд Фокусе», не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

Рязанские сотрудники ГАИ оказали медпомощь пострадавшему в ДТП. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Авария произошла 13 сентября, примерно в 16:15, на 45-ом километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское» Спасского района. По предварительной информации ГАИ, 50-летний москвич ехал на «Форд Фокусе», не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ. Других экстренных служб еще не было. Отмечается, что водитель получил травмы, ему требовалась неотложная медпомощь.

Как указано в публикации, сотрудники ГАИ воспользовались укладкой для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Инспекторы ДПС наложили на раны повязку для защиты от грязи и инфекций.