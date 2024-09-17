Рязанские полицейские по свитеру и ярким кроссовкам нашли угонщика велосипеда

Им оказался вор-рецидивист из села Вышгород.

Рязанские полицейские по свитеру и ярким кроссовкам нашли угонщика велосипеда. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по регмону.

В отдел обратился 37-летний житель села Болошнево и сообщил, что у него пропал велосипед, припаркованный накануне с помощью противоугонного тросика у подъезда.

Оперативники опросили жильцов ближайших домов и выяснили, что местная жительница видела мужчину, орудующего у припаркованного велосипеда. Женщина запомнила приметный свитер и кроссовки яркого цвета.

По этому описанию оперативники узнали 25-летнего жителя поселка Вышгород. Его неоднократно судили за кражи и умышленное причинение вреда здоровью.

Подозреваемого разыскали и установили его причастность к хищению. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, рецидивист в тот вечер гостил у родственников в селе Болошнево. Ночью в состоянии алкогольного опьянения мужчина собрался домой. Он заметил велосипед у соседнего подъезда и решил поехать на нем. Вернувшись к родственникам, он взял слесарный инструмент и демонтировал им противоугонный тросик. Позже в поселке Вышгород мужчина сбыл велосипед случайному знакомому.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.