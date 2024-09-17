Рязанские газовики провели технобслуживание почти у 117 тысяч абонентов

Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» с начала 2024 года провели техническое обслуживание газового оборудования у 116 891 абонента.

В ходе ТО специалисты оценивали техническое состояние аппаратуры, проверяли герметичность соединений, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, определяли необходимость замены или ремонта. Кроме того, обязательно проводили инструктаж абонентов по безопасному использованию газа в быту.

«Важно понимать, что газовые приборы и газовые сети являются особо опасным оборудованием, при их неисправности может возникнуть аварийная ситуация, которая влечет угрозу жизни, здоровью и имуществу людей. Поэтому техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводится не реже одного раза в год», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Антон Данилкин.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.