Рязанская область укрепила экономическое сотрудничество с Таджикистаном

15-16 сентября состоялась бизнес-миссия Рязанской области в Согдийскую область республики Таджикистан. Официальную делегацию возглавила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Представители 10 рязанских предприятий провели переговоры о возможности поставок строительных, теплоизоляционных и абразивных материалов, транспортных средств, комплектующих и запчастей, контрольных и измерительных приборов, пищевых продуктов и упаковки.

В ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Рязанской области и Согдийской области, которое поможет расширить деловые контакты между двумя регионами и поддержать экспортеров.

«В условиях санкций нам нужны надежные партнеры, сотрудничество с которыми поможет обеспечить стабильный экспорт продукции рязанских предприятий. Мы активно укрепляем торгово-экономические, культурные связи со странами СНГ, в том числе с Таджикистаном», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

В прошлом году товарооборот Рязанской области и Таджикистана увеличился на 37% по сравнению с 2022 годом. Рязанская область экспортирует в республику сельскохозяйственные продукты, нефтепродукты, пластмассы и изделия из них, изделия из камня. Импорт представлен необработанными шкурами и выделанной кожей.