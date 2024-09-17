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Рязанка родила в машине скорой помощи
До Перинатального центра оставалось ехать 12 минут.

Рязанка родила в машине скорой помощи. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили в группе медучреждения во «ВКонтакте».

Отмечается, что до Перинатального центра оставалось ехать 12 минут, когда женщина стала мамой. Ей помогла бригада скорой помощи.

«В приемном покое мы уже принимали двух пациентов: новорожденную девочку и ее маму. Малышка была передана в надежные руки неонатолога, ее состояние было расценено, как удовлетворительное, а вот маме потребовалась дальнейшая экстренная помощь, так как она была в группе высокого риска по кровотечению, которое в итоге удалось избежать», — говорится в сообщении.

Как уточняется в посте, женщина родила третьего ребенка.

Фото: группа «Рязанский областной перинатальный центр» во «ВКонтакте»