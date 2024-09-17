Рязанцы смогут увидеть суперлуние и частичное лунное затмение

Астрономические явления можно будет наблюдать ночью 17 и 18 сентября.

Рязанцы смогут увидеть суперлуние и частичное лунное затмение. Пост об этом опубликовали в группе «Касимовский ориентир» ВКонтакте.

В суперлуние Луна выглядит на 14% больше и примерно на 30% ярче по сравнению с обычным полнолунием за счет наиболее близкого положения к Земле. Наблюдать астрономическое явление можно ночью 17 сентября.

Всего спутник максимально приблизится к нашей планете в 2024 году четыре раза. Первый уже был 19 августа. Следующий состоится 17 сентября. Затем 17 октября и 15 ноября.

18 сентября жители смогут увидеть частичное лунное затмение.

Любители астрономии рекомендуют проводить наблюдения вдали от города.