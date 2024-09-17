Рязанцев предупредили об изменении движения общественного транспорта 21 сентября

Это связано с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации».

Рязанцев предупредили об изменении движения общественного транспорта 21 сентября. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Мера связана с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации». По информации мэрии, с 11:50 до 13:00 будут внесены изменения в движение автобусов коммерческих перевозчиков:

автобусы маршрутов №№ 41М2, 46 М², 62 М², 75 М² на участке пути между остановками «пл. Свободы» и «Кальная ул., д. 7» будут следовать по ул. Грибоедова, ул. Есенина, Кальной ул. (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.