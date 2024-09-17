Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября
Отмечается, что в первый осенний месяц больше всего готовы платить монтажнику термопанелей — от 150 тысяч рублей.
Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября. Об этом сообщает SuperJob.
Отмечается, что в первый осенний месяц больше всего готовы платить монтажнику термопанелей — от 150 тысяч рублей.
Также с такой же оплатой труда ищут водителя категории «С» и «Е» с опытом работы от двух лет.
На втором месте — инженер КИПиА с зарплатой 103 тысячи.
В рейтинг также вошли: менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса и заведующий производством.