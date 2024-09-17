Рязанца отправят в колонию строгого режима за серию краж из магазинов

Ему назначили 10 месяцев лишения свободы.

Рязанца отправят в колонию строгого режима за серию краж из магазинов. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2023 года, ранее неоднократно судимый 26-летний житель областного центра похитил товар из магазина на сумму 3000 рублей. Также он пытался украсть продукцию из супермаркета на сумму более 800 рублей.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158 (кража), ч.3 ст. 30 ст. 158.1 УК РФ (покушение на кражу, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение).

Мужчине назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.