Рязанца осудили на восемь лет за убийство соседа по общежитию

По данным следствия, в сентябре 2022 года в одном из общежитий города 37-летний рязанец во время конфликта избил соседа. Он нанес ему удары по голове, туловищу и конечностям.

Рязанца осудили на восемь лет за убийство соседа по общежитию. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в сентябре 2022 года в одном из общежитий города 37-летний рязанец во время конфликта избил соседа. Он нанес ему удары по голове, туловищу и конечностям.

От полученных травм пострадавших скончался в медицинском учреждении.

Суд назначил подсудимому наказание 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.