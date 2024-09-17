Рязанца осудили на восемь лет за убийство соседа по общежитию
По данным следствия, в сентябре 2022 года в одном из общежитий города 37-летний рязанец во время конфликта избил соседа. Он нанес ему удары по голове, туловищу и конечностям.
Рязанца осудили на восемь лет за убийство соседа по общежитию. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в сентябре 2022 года в одном из общежитий города 37-летний рязанец во время конфликта избил соседа. Он нанес ему удары по голове, туловищу и конечностям.
От полученных травм пострадавших скончался в медицинском учреждении.
Суд назначил подсудимому наказание 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.