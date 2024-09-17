Роскомнадзор заявил о замедлении Youtube из-за блокировки каналов российский звезд

По данным канала, ведомство направило директору головного российского офиса Google LLC письмо с требованием разблокировать каналы. Оно осталось без ответа.

Роскомнадзор заявил о замедлении Youtube из-за блокировки каналов российский звезд. Об этом пишет Baza.

По данным канала, ведомство направило директору головного российского офиса Google LLC письмо с требованием разблокировать каналы. Оно осталось без ответа.

Отмечается, что у российских ведомств «достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации».