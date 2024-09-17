Прокуратура помогла клепиковцам, больным онкологией

Двое жителей района, страдающие онкологическим заболеванием нуждались в обеспечении лекарственными средствами.

Прокуратура помогла клепиковцам, больным онкологией. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, двое жителей района, страдающие онкологическим заболеванием нуждались в обеспечении лекарственными средствами. Медикаментов в аптеке не было, поэтому больные остались без лекарств.

Прокурор района внес представление руководителю ГАУ РО «Рязань-Фармация», которое рассмотрено и удовлетворено.