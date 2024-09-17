После нападения на школьников в челябинских школах детей начали досматривать полицейские

После нападения на школьников в челябинских школах детей начали досматривать полицейские. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, утром 17 сентября на входе в трех школах появились сотрудники полиции с оружием. Охранники проверяли сумки детей и требовали показать карточки (система пропусков).

Отмечается, что у многих детей пропусков не оказалось, проверки создали очереди, из-за этого в некоторых учебных заведениях уроки начались позже обычного из-за массовых опозданий.

Напомним, 16 сентября, в одной из коррекционных школ Челябинска 13-летний школьник напал на одноклассников. Пострадали пять человек. в том числе и сам нападавший. Он пытался покончить с собой.