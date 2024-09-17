Подвал рязанской многоэтажки затопило из-за прогнивших коммуникаций

Отмечается, что ЧП произошло на улице Пушкина, 13к.1.

Подвал рязанской многоэтажки затопило из-за прогнивших коммуникаций. Об этом сообщили жильцы в Telegram-канале «RZN.Life».

Отмечается, что ЧП произошло на улице Пушкина, 13к.1.

«Капремонт будет 2029-2031 годах. Только вот трубы там уже нет. Еще у нас в подвале есть личное болото и парочка фонтанов. Который год у нас в подъезде стоит смрад, запах перетекает в квартиры, а в отопительный период бьют в пол горячие ключи», — написал автор.

По данным рязанки, службы ЖКХ бездействуют.