Опергруппа Рязанской области опровергла появившееся в сети сообщение о БПЛА

«17 сентября в Рязанской области тихо и спокойно. Никакие БПЛА не летают», — говорится в сообщении.

Опергруппа Рязанской области опровергла появившееся в сети сообщение об атаке БПЛА. Соответствующую информацию разместили в официальном Telegram-канале ведомства.

«17 сентября в Рязанской области тихо и спокойно. Никакие БПЛА не летают ни в Московском районе над РСХА, ни в других микрорайонах города. В муниципалитетах тоже спокойно», — говорится в сообщении.

Опергруппа Рязанской области призвала жителей не доверять сомнительным каналам, они публикуют фейки. «Пользуйтесь только проверенными официальными источниками», — заключили в сообщении.