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NYT: новая iOS 18 «убивает» батареи iPhone
Спустя сутки после выхода новой системы пользователи начали жаловаться в соцсетях на работу аккумуляторов.

Новая операционная система iOS 18 «убивает» батареи iPhone. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила газета New York Post.

Отмечается, что спустя сутки после выхода новой операционной системы пользователи начали жаловаться в соцсетях на работу аккумуляторов. По их словам, из-за обновления смартфоны стали разряжаться быстрее.

Как заявил один из владельцев iPhone, даже если он не будет пользоваться смартфоном, через два часа батарея сядет до 67 процентов.