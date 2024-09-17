NYT: новая iOS 18 «убивает» батареи iPhone
Спустя сутки после выхода новой системы пользователи начали жаловаться в соцсетях на работу аккумуляторов.
Новая операционная система iOS 18 «убивает» батареи iPhone. Об этом во вторник, 17 сентября,
Отмечается, что спустя сутки после выхода новой операционной системы пользователи начали жаловаться в соцсетях на работу аккумуляторов. По их словам, из-за обновления смартфоны стали разряжаться быстрее.
Как заявил один из владельцев iPhone, даже если он не будет пользоваться смартфоном, через два часа батарея сядет до 67 процентов.