На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Отмечается, что событие может повлиять на работу спутниковой связи и навигационных систем, а также вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.
На Землю обрушилась мощная магнитная буря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.
Бурю обозначили классом G4, что считается очень сильным явлением.
Отмечается, что событие может повлиять на работу спутниковой связи и навигационных систем, а также ухудшить самочувствие у метеозависимых людей.
К концу суток буря стихнет.