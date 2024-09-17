На четырех рязанских улицах отключили холодную воду
Ресурса не будет в связи с ремонтными работами до 17:00.
На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает МУП «Водоканал».
Ресурса не будет в связи с ремонтными работами до 17:00 по следующим адресам:
- ул. Строителей 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11 корп.1, 11а, 13, 13а, 13б, 5в;
- ул. 1-я Прудная ½, 4, 6, 8, 10, 14/10;
- ул. Прудный проезд 4, 6;
- ул. Соколовская 5а, 7, 9, 9а, 12/5 (МКУ Техобеспечение), 13/3, 14, 15, 17, 19/5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 11 (Прокуратура), 18/7 (УФСИН России), 6,8.