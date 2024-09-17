Картаполов рассказал, нужна ли мобилизация для увеличения штатной численности армии

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ до двух миллионов 389 тысяч человек.

Мобилизация для увеличения штатной численности армии не нужна. Об этом пишет SHOT со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

По его словам, ряды будут пополняться за счет контрактников.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ до двух миллионов 389 тысяч человек.