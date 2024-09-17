«Известия»: в 2024 году в России ожидается резкий рост зарплат

Отмечается, что средняя номинальная зарплата в России увеличится на 16% в этом году и составит почти 89 тысяч рублей. Повышение может стать рекордным с 2008 года.

В 2024 году в России ожидается резкий рост зарплат. Об этом сообщают « Известия ».

Отмечается, что средняя номинальная зарплата в России увеличится на 16% в этом году и составит почти 89 тысяч рублей. Повышение может стать рекордным с 2008 года.

Однако в 2025 году аналитики Банка России прогнозируют резкое замедление роста зарплат почти вдвое, до 9%.