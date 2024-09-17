Госавтоинспекция анонсировала рейды в Рязанской области

Сотрудники полиции проверят водителей междугородних автобусов.

Госавтоинспекция анонсировала рейды в Рязанской области. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники полиции проверят водителей автобусов, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров по дорогам федерального значения.

«Такие мероприятия проводятся Госавтоинспекцией Рязанской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности», — говорится в сообщении.