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Глава Роспотребнадзора подтвердила рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила
В то же время Анна Попова назвала ситуацию стабильной.

Глава Роспотребнадзора подтвердила рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на руководительницу ведомства Анну Попову.

Она отметила, что рост цифр может быть связан с улучшением диагностики и разработкой эффективной тест-системы, поэтому в данном случае — это хороший показатель.

«На сегодняшний день ситуация в России по лихорадке Западного Нила стабильная, мы не видим значимых признаков ее осложнения», — сказала Попова.