Эксперт назвал причины перехода детей на домашнее обучение

Старшеклассники считают, что многие предметы в школе изучать необязательно, так как это лишь отвлекает от подготовки к экзаменам. Также родители не хотят тратить детское время на изучение нововведенных предметов.

Эксперт назвал причины перехода детей на домашнее обучение. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила Газета.Ru со ссылкой на члена Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволода Луховицкого.

По его словам, в старших классах ученики считают, что многие предметы в школе изучать необязательно, так как это лишь тратит их время на подготовку к экзаменам. Часто старшеклассники начинают подрабатывать, что также невозможно сочетать с походами в школу.

Кроме того, по мнению эксперта, и детей, и их родителей пугают новые предметы, которые вызывают большие сомнения и вопросы.

«Многие родители считают, что тратить детское время, например, на изучение семьеведения или подобных предметов нет смысла. Они ищут такие школы, в которых этих предметов нет», — объяснил специалист.