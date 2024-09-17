Депутаты предложили увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч

Депутаты отметили, что принятие данной инициативы создаст дополнительные стимулы для увеличения рождаемости во всех регионах России, а также поможет устранить существующее региональное неравенство.

Депутаты предложили увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме считают, что единовременное пособие при рождении ребенка нужно увеличить с 22,9 тысячи рублей до 50 тысяч рублей.

Депутаты отметили, что принятие данной инициативы создаст дополнительные стимулы для увеличения рождаемости во всех регионах России, а также поможет устранить существующее региональное неравенство.