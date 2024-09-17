Банк России значительно повысил прогноз по росту потребительского кредитования

Цифры изменились с 7-12% до 12-17%.

Банк России повысил прогноз по росту потребительского кредитования в 2024 году с 7-12% до 12-17%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

«Ожидается, что по итогам 2024 года прирост портфеля потребительских кредитов составит до 17%. Ужесточение макропруденциального регулирования во втором квартале 2024 года, а также рост долговой нагрузки и ставок должны скомпенсировать высокую потребительскую активность и рост доходов населения», — указывают в ЦБ.

Вместе с тем регулятор сохранил прогноз по росту потребительского кредитования на 2025 год в пределах 4-9%.