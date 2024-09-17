Аналитики отметили высокую текучесть кадров в российских компаниях в 2024 году

Работодатели вынуждены разрабатывать новые корпоративные льготы для привлечения сотрудников.

Аналитики отметили высокую текучесть кадров в российских компаниях в 2024 году. Об этом во вторник, 17 сентября, написали «Известия» со ссылкой на операционного директора HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

Согласно исследованию организации, в 44% компаний уровень текучести кадров составляет от 20% до 30% в год, а в каждой пятой — от 30% до 50%. Высокая потребность в кандидатах позволяет соискателям быть более избирательными, и бизнес совершенствует способы привлечения и мотивации сотрудников.

Помимо развитой корпоративной культуры и дружелюбной атмосферы, которые, согласно опросам, важны от 30% до 60% работников, профессионалы уделяют особое внимание разнообразным льготам, которые им может предложить работодатель, указала Абгарян.

По ее словам, нематериальные инструменты мотивации и удержания сотрудников за последние несколько года модернизируются. Например, возможность работать удаленно или хотя бы в гибридном формате уже стала нормой для более чем 25% вакансий на рынке.

«Компании, чьи сотрудники работают в гибридном формате или на удаленке, компенсируют затраты на электроэнергию и домашний интернет. Некоторые работодатели оснащают „домашний офис“ сотрудника мебелью и техникой: удобными столами, креслами, фурнитурой (такая практика нередко встречается в ИТ). В свою очередь, для офисных сотрудников работодатели создают максимально комфортные условия, оборудуя игровые пространства, комнаты для сна и отдыха и даже массажные кабинеты. Ряд компаний предлагают бесплатное питание в корпоративной столовой, ресторанах и кафе на территории», — сказала эксперт.

Для компаний, работающих с производственным персоналом, продолжает оставаться нормой корпоративный транспорт, доставляющий сотрудников до места работы и обратно. Одно из наиболее популярных предложений со стороны работодателей — расширенный пакет ДМС и другие личные виды страхования.

Кроме того, развиваются пакеты поддержки сотрудников на период беременности в семье и дополнительные оплачиваемые отпуска для отца или матери при рождении ребенка. Реже встречаются программы поддержки ипотечных программ, индивидуальные или корпоративные пенсионные программы.

По-прежнему важной частью организационной жизни остаются различные корпоративные мероприятия, в которых участвуют сотрудники, от социально значимых благотворительных, спортивных, экологических программ до классических форматов командообразования, добавила эксперт.

«Компании, которые нацелены на развитие команд и привлечение лучших соискателей, стараются создавать комфортные условия работы и пространство для роста — как личностного, так и профессионального. Это выражается, например, в заботе о здоровье сотрудников, в том числе психоэмоциональном; создании инфраструктуры для удаленщиков; обеспечении доступа к образовательным ресурсам и инструментам, программам признаний и бонусным системам. Конечная цель этих действий — дать сотруднику признание его вклада и ценности, раскрыть и реализовать потенциал, повысить эффективность», — заключила Абгарян.