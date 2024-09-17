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Алаудинов заявил, что ВС России закрепляются в Курской области
Также спецназ «Ахмат» уничтожил пехоту ВСУ, которая пыталась закрепиться на нескольких участках суджанского направления.

Алаудинов заявил, что ВС России закрепляются в Курской области. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщило ТАСС со ссылкой на командира спецназа «Ахмат».

По его словам, в селе Борки сработало подразделение «Арбат» вместе с 810-й бригадой. В итоге населенный пункт зачистили и туда завели подразделение закрепления.

Алаудинов рассказывал, что иностранных наемников, находящихся в составе ВСУ, из-за больших потерь отвели из Курской области.

Также спецназ «Ахмат» уничтожил большое количество пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться на нескольких участках суджанского направления в Курской области, а также несколько украинских дронов и САУ, добавил генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Покрошили пехоту, которая пыталась закрепиться на нескольких участках. У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего», — сказал он на опубликованном видео.