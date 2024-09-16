Жители Скопина предложили создать музей банкира Рытикова

Учреждение хотят организовать в двухэтажном историческом здании в центре города.

Жители Скопина предложили создать музей банкира Рытикова. О этом сообщает ГТРК Ока.

Учреждение хотят организовать в двухэтажном историческом здании в центре города.

Отмечается, что Иван Рыков в XIX веке создал в Cкопине крупную банковскую организацию и предлагал людям высокий процент за размещение финансов. Банкир не выполнял свои обязательства перед клиентами, но доходы направлял на нужды города — строил церкви и школы, создавал инфраструктуру, помогал бедным.