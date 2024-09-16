Зеленский высказался о желании оставить россиян без комфортной жизни
«Если россияне окажутся без комфортных условий, например, без электроэнергии, и если они будут пребывать в ощущении опасности, то начнут оказывать давление на Путина», — сказал Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о желании оставить жителей России без комфортной жизни. Об этом в понедельник, 16 сентября, пишет URA.ru со ссылкой на американский телеканал CNN.
«Если россияне окажутся без комфортных условий, например, без электроэнергии, и если они будут пребывать в ощущении опасности, то начнут оказывать давление на Путина», — приводятся слова Зеленского.
Он убежден, что такие действия приведут российское руководство к переговорам «на условиях Украины».