За выходные в Рязанской области зафиксировали 54 миграционных нарушения

Среди нарушений: 2 факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан и 52 правонарушения в сфере миграции.

За выходные в Рязанской области зафиксировали 54 миграционных нарушения. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Среди нарушений: 2 факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан и 52 правонарушения в сфере миграции.

На 11 работодателей были оформлены административные материалы из-за незаконного привлечения мигрантов к трудовой деятельности.

Также полицейские выяснили, что 24-летняя рязанка причастна к фиктивной постановке на учет по месту своего проживания на улице Кальная 55-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Фактически иностранный гражданин проживал в другом месте.

Аналогичное преступление совершила 21-летняя жительница Шилова. Она поставила на учет двух иностранных граждан в возрасте 35 и 42 лет.