Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
25°
Пнд, 16
27°
Втр, 17
26°
ЦБ USD 90.93 -0.18 14/09
ЦБ EUR 100.8 0.41 14/09
Нал. USD 90.60 / 91.00 16/09 16:00
Нал. EUR 100.40 / 100.99 16/09 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
3 491
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
2 621
В Рязанском театре драмы «Большие гастроли» начались с «Пиковой дамы»
В начале спектакля зрителей предупредили: «спектакль нр...
12 сентября 11:47
2 579
Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
8 сентября 16:50
5 104
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
За выходные в Рязанской области зафиксировали 54 миграционных нарушения
Среди нарушений: 2 факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан и 52 правонарушения в сфере миграции.

За выходные в Рязанской области зафиксировали 54 миграционных нарушения. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Среди нарушений: 2 факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан и 52 правонарушения в сфере миграции.

На 11 работодателей были оформлены административные материалы из-за незаконного привлечения мигрантов к трудовой деятельности.

Также полицейские выяснили, что 24-летняя рязанка причастна к фиктивной постановке на учет по месту своего проживания на улице Кальная 55-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Фактически иностранный гражданин проживал в другом месте.

Аналогичное преступление совершила 21-летняя жительница Шилова. Она поставила на учет двух иностранных граждан в возрасте 35 и 42 лет.