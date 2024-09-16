Военный эксперт предупредил о возможном ракетном ударе по России со стороны США

США могут нанести внезапный массированный ракетный удар по России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Болтенкова.
По его словам, для атаки Вашингтон может задействовать развернутые в Японии подразделения американской многодоменной оперативной группы.
По мнению Болтенкова, удар по РФ и другим державам может нанести отряд стратегических огневых средств, куда входят расчеты ракетных комплексов HIMARS и Typhon, а также гиперзвуковых орудий LHRW.
Эксперт добавил, что американские подразделения, благодаря такому составу, смогут выполнять боевые задачи одновременно в пяти средах. По его словам, дальность применения ударных средств при этом варьируется на расстоянии от 300 до 3000 километров.
«Развертывание американской боевой группы в Японии позволит внезапно нанести массированный ракетный удар по местам дислокации пунктов базирования ракетных систем ПВО и систем класса „поверхность — поверхность“ России, Китая или КНДР», — пояснил собеседник издания.
Специалист добавил, что Россия обязана принять ответные меры. В ответ на действия Вашингтона Москве необходимо проводить регулярное наблюдение за действиями американских групп, а также усиливать свои береговые ракетные войска.