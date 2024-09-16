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В Якутии опрокинулся пассажирский автобус, пострадали 30 человек

В Якутии опрокинулся пассажирский автобус, пострадали 30 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Авария произошла 10 сентября на 540-м километре федеральной трассы «Лена». Водитель автобуса Higer перевозил 35 пассажиров. Из-за усталости мужчина потерял управление, автобус опрокинулся в овраг.

Четверо пассажиров скончались на месте, еще 7 находятся в реанимации (в том числе сам водитель).

Видео с места аварии можно посмотреть по ссылке.